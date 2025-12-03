Concepción del Uruguay: Enfrentamiento familiar deja dos lesionados graves. Uno de éstos quedó detenido

Según se confirmó a Génesis24, un conflicto entre familiares en el Camino Curro derivó en un enfrentamiento con arma blanca, que dejó a un joven con heridas de gravedad. La rápida respuesta policial fue crucial para aprehender al agresor e incautar el arma utilizada.

Personal de la Comisaría Primera fue comisionado al lugar y se entrevistó con un joven de 25 años, quien presentaba varios cortes, uno de ellos con sangrado en el pecho. El joven manifestó haber mantenido una pelea con un familiar, un hombre de 35 años. La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Urquiza.

Al indicar que el agresor había huido hacia la zona del arroyo, se desplegó rápidamente un operativo con personal motorizado, GEPER y personal de Comisaria Primera.

Gracias a búsqueda, el hombre de 35 años fue localizado y aprehendido preventivamente. Él también presentaba cortes y debió ser trasladado al Hospital Urquiza para recibir curaciones.

El informe médico policial confirmó que:

Joven de 25 años: Presenta Lesiones Graves (neumotórax), quedando internado en observación.

Hombre de 35 años: Presenta Lesiones Leves (heridas cortopunzantes en el tórax, región dorsal y húmero).

La Fiscal, Dra. Labalta, dispuso la aprehensión del agresor, el secuestro de la evidencia y su posterior alojamiento en la Alcaldía.

Entre los elementos secuestrados se encuentra un cuchillo de tipo hechizo (con hoja de 12 cm y cabo precario) y prendas de vestir con manchas de sangre.

