Tiempo en Entre Ríos: rige un nuevo alerta por tormentas para casi toda la provincia

Luego de un domingo inestable, con lluvias aisladas en toda la provincia, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un lunes donde podría haber nuevas tormentas. De hecho, 15 de los 17 departamentos de la provincia están dentro del informe emitido oficialmente. Así estará el tiempo.

De acuerdo a la entidad vinculada a la previsión climática, solo Gualeguay y Victoria no están incluidos en el alerta amarillo, que indica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En todos los casos el anticipo es el de lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, que podrían estar acompañadas de actividades eléctrica, granizo y ráfagas.

Recomendaciones

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Ahora