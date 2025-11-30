Quini 6: 18 apostadores ganaron más de $19 millones en el Siempre Sale

No se registraron ganadores con todos los aciertos en ninguna de las modalidades más importantes del Quini 6. En el próximo sorteo el pozo será de $15.000.000.000. Detalles y números sorteados.
No hubo ganadores de los importantes pozos millonarios del Quini 6 este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 15.000 millones de pesos.
En el Tradicional salieron el 11-04-44-40-25-21. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $2.138.693.303.
En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 41-16-24-08-14-22. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $3.531.517.747.
Por su parte, en la Revancha aparecieron el 02-28-16-19-03-13. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $8.066.999.115.
En el Siempre Sale hubo 18 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 44-13-22-40-39-36. Cobrarán cada uno $19.861.008,75.
En el Pozo Extra hubo 3285 ganadores con seis aciertos que se llevarán $39.573,82. (Elonce)