El Ficer entregó los premios de una edición con récord en convocatoria

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, remarcó que «el balance de esta séptima edición es muy claro: fue la más grande de nuestra historia. Tuvimos la mayor cantidad de público desde que existe el festival; las salas se llenaron todos los días y en la mayoría de las funciones no quedó un solo asiento libre. El público adoptó al Ficer como propio, habitó los espacios, participó de las actividades y acompañó cada propuesta». Luego agregó: «El Ficer hoy es un hecho cultural que nos define y nos proyecta como provincia al país y a latinoamérica».

El presidente del Iaaer, Maximiliano Schonfeld, indicó: «El Ficer sintetiza a una provincia que abre su corazón para seguir construyendo nuestro patrimonio con una sensibilidad única».

Por su parte, el director artístico del evento, Eduardo Crespo, concluyó que el Ficer «encontró una identidad propia y se ha posicionado en el mapa de los festivales en la Argentina».

También estuvieron presentes los secretarios de Cultura de la provincia, Julián Stoppello; y de Trabajo, Mariano Camoirano.

Los premios

Sección Oficial (premio del Jurado): compartido por La noche está marchándose ya, de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini; y Dice que¿, de Alejandro Fernández Mouján, quien sostuvo: «Es una emoción enorme este premio en este festival que es lo más grande que hay».

Se otorgó también una mención especial por el trabajo de montaje para El príncipe de Nanawa, dirigida por Clarisa Navas y editada por Florencia Gómez García.

Cortos entrerrianos (premio del Jurado): Que te atraviese el río, gurí, de Martina Cardozo Beker. Menciones para: Intermitentes, de Lucía Oliver; y Parte del río, de Fernando Solanas e Irina Muñoz.

Premios del público Ojo Pez:

Más votada: El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas.

Cortos Entrerrianos: Lito y sus amigos, de Ricardo Jaimovich.

Cine Internacional: Carta a mis padres muertos, de Ignacio Agüero.

Correntada Cine Argentino: Caían del cielo, de Rubén Plataneo.

Cine Entrerriano: El infierno de los vivos, de Alberto Gieco.

Otros premios:

DAC Género a la mejor directora de la sección oficial: Cecilia Kang por Hijo Mayor.

Premios Tilda Thamar a la Trayectoria para el director invitado, Ignacio Agüero, quien en su discurso comunicó: «Me sorprendió la calidad de este festival y ser parte ha sido un honor». También se entregaron distinciones por su trayectoria a la directora del Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, Paula Félix-Didier; y al crítico y programador, Luciano Monteagudo, quien invitó a «cuidar este festival que sigue creciendo y se ha convertido en un lugar de encuentro entre los cineastas argentinos y el público».

Otras propuestas destacadas de la jornada fueron un taller de animación para infancias y la proyección de videominutos producidos en la Escuela Itinerante de Cine Entrerriano, impulsada por el Iaaer en conjunto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (Araer), en distintas localidades de la provincia. También, la proyección de Un cabo suelto, película dirigida por Daniel Hendler, quien estuvo presente y compartió una charla con el público.

Funciones de este domingo:

– 15 hs. Cine Círculo: El mensaje

– 16.30 hs. Las Tipas: La noche está marchándose ya

– 18 hs. Cine Círculo: Gigantes

– 19 hs. Las Tipas: Las corrientes

– 20.30 hs. Cine Círculo: La virgen de la tosquera

– 21.30 hs. Las Tipas: Cartas a mis padres muertos

Más información: www.ficer.com.ar