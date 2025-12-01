El CGE capacitará a sus agentes en Ley Micaela

El trayecto formativo se dictará los días miércoles 3 y 10 de diciembre, en el horario de 10 a 13, en el Auditorio del organismo en Paraná y estará a cargo de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

La propuesta está dirigida especialmente a los agentes que aún no cuentan con la certificación obligatoria establecida por la Ley 27.499, con énfasis en funcionarios, jefes de departamento y de división.

Para garantizar la organización interna y evitar afectar el normal funcionamiento de las oficinas, se solicita que cada área del CGE designe hasta dos representantes por oficina para participar de la capacitación.

Esta instancia constituye un paso clave para seguir construyendo instituciones más igualitarias, libres de violencia y comprometidas con la perspectiva de género.