Agentes de la costa del Uruguay fueron capacitados en prevención de incendios forestales

La actividad fue organizada desde la intendencia del Parque y el Plan Provincial de Manejo del Fuego, en colaboración con bomberos y el municipio de Colonia Elía, que actuó como sede del encuentro.

Participaron efectivos de la Prefectura Naval Argentina, bomberos voluntarios locales, agentes de la Reserva de Usos Múltiples El Potrero de San Lorenzo y Reserva Natural Las Piedras; e integrantes de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la conservación, entre ellas WCS y Fundación Banco de Bosques.

La jornada fue dictada por agentes del Plan Provincial de Manejo del Fuego, bajo modalidad teórico-práctica. El componente práctico se llevó a cabo en una estancia ubicada en la zona de influencia del área protegida, lo que permitió reproducir condiciones reales de trabajo y ensayar técnicas básicas de combate del fuego y seguridad operativa.

La capacitación se desarrolló en el marco de las competencias de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, Áreas Protegidas y Biodiversidad, autoridad de aplicación de la Ley Provincial de Manejo y Prevención del Fuego. Esta referencia es relevante porque vincula la capacitación con la política pública provincial que regula la prevención, el control y la respuesta operativa frente a incendios.

Esta instancia formativa se inscribe en una estrategia provincial más amplia orientada al fortalecimiento de la prevención y la respuesta ante incendios forestales, mediante capacitaciones intensivas y la consolidación de redes de cooperación entre organismos estatales y organizaciones especializadas.

El objetivo final es mejorar la preparación territorial frente a eventos de creciente complejidad, especialmente en ecosistemas isleños y ribereños del bajo Uruguay.