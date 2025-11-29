Prohíben todo tipo de quemas en Entre Ríos

En medio de una temporada estival marcada por temperaturas elevadas y ante el riesgo de incendios forestales, el Gobierno de Entre Ríos dispuso la prohibición total de todo tipo de quemas en el territorio provincial desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026.

Desde la Dirección de Defensa Civil, dependiente de la Agencia de Seguridad, se informó que la Provincia de Entre Ríos emitió la Resolución N° 1685/2025, por la cual queda prohibida la quema en cualquiera de sus variantes.

La medida publicada por la Secretaría de Ambiente establece un marco claro: desde ahora y hasta el fin de febrero próximo ningún habitante de Entre Ríos podrá realizar quemas de ningún tipo, sin importar el destino ni el objetivo. Este mandato responde a las condiciones de sequía y calor que, según las autoridades provinciales, generan “un elevado índice de peligro de incendios que se proyecta para el territorio”, tal como fue consignado oficialmente por la cartera ambiental de la provincia.

Si bien la Secretaría de Ambiente Provincial otorga permisos de “quemas controladas” previa solicitud, se recuerda que en la ciudad de Gualeguaychú la práctica está prohibida durante todo el año.

Para denuncias, se encuentra disponible el teléfono de guardia 3446 641628 de Vigilancia Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria.

Esta resolución se basa en que se aproxima la estación más seca y cálida del año, lo que eleva significativamente el índice de peligro de incendios en la provincia y obliga a extremar cuidados, dado que el fuego es un elemento de alta peligrosidad.

Qué situaciones pueden denunciarse y notificarse

– Quema de material combustible en viviendas o terrenos privados bajo cualquier modalidad.

– Quema de materiales combustibles en baldíos privados o públicos.

– Limpieza de material vegetal en terrenos para posterior construcción.

– Quema de micro y macro basurales clandestinos.