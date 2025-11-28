Ni la pava ni la tostadora: el electrodoméstico que sí o sí hay que desconectar en una tormenta

Cuando el cielo se pone negro y empiezan a caer los primeros rayos, en muchas casas se repite la misma pregunta: ¿hay que desenchufar los electrodomésticos? La respuesta de los técnicos es contundente: el televisor es el primero que tenés que desconectar sí o sí cuando querés evitar un dolor de cabeza y una pérdida de plata importante.

Por qué es el más sensible a los rayos y picos de tensión

Los televisores modernos —sobre todo los LED, QLED y OLED— tienen fuentes de alimentación y placas electrónicas muy delicadas, pensadas para funcionar con voltajes estables. Pero cuando hay tormenta eléctrica, la red domiciliaria puede sufrir:

Subidas y bajadas bruscas de tensión.

Impulsos eléctricos de miles de voltios si un rayo cae cerca.

si un rayo cae cerca. Microcortes que hacen reiniciar el equipo.

Los televisores modernos son muy sensibles a los picos de tensión (Foto: Adobe Stock).

No hace falta que el rayo caiga en tu casa: una sola fluctuación fuerte puede quemar la placa principal, la fuente interna o los capacitores. Y el daño puede ser total.

Detrás del televisor, los aparatos que más se queman por las tormentas son con módems y decodificadores.

Qué recomiendan los técnicos

Los especialistas en electrónica doméstica no dejan dudas: durante tormentas eléctricas, lo más seguro es desenchufar el televisor de la red física. Apagarlo con el control remoto no alcanza.

Para protegerlo de verdad, los técnicos sugieren:

Desenchufar el televisor.

Desconectar el cable HDMI que va a decodificadores o consolas.

que va a decodificadores o consolas. Quitar el cable de antena o TV por cable, porque también puede transmitir picos de tensión.

Un solo impacto fuerte puede dejarte sin tele y la reparación, en 2025, puede costar entre el 40% y el 70% del valor del equipo.

¿Sirve usar estabilizador o UPS?

Muchos creen que un estabilizador es suficiente, pero los expertos del INTI advierten que los picos de tensión por rayos superan la capacidad de estos dispositivos. Los UPS de calidad o protectores con varistores IRAM ofrecen más seguridad, pero la única medida 100% efectiva es desenchufar todo el equipo mientras dure la tormenta.

Otros equipos en riesgo

Además del televisor, hay otros aparatos que conviene proteger:

Módem y router Wi-Fi.

Consolas de videojuegos.

Equipos de audio.

Decodificadores de TV.

Estos aparatos son sensibles a los picos de tensión (Foto: Freepik).

Todos tienen placas electrónicas muy sensibles y pueden quemarse por un solo pico de tensión.

TN