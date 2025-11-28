Ni la pava ni la tostadora: el electrodoméstico que sí o sí hay que desconectar en una tormenta

Los especialistas advierten que es el aparato más vulnerable.

Cuando el cielo se pone negro y empiezan a caer los primeros rayos, en muchas casas se repite la misma pregunta: ¿hay que desenchufar los electrodomésticos? La respuesta de los técnicos es contundente: el televisor es el primero que tenés que desconectar sí o sí cuando querés evitar un dolor de cabeza y una pérdida de plata importante.

Por qué es el más sensible a los rayos y picos de tensión

Los televisores modernos —sobre todo los LED, QLED y OLED— tienen fuentes de alimentación y placas electrónicas muy delicadas, pensadas para funcionar con voltajes estables. Pero cuando hay tormenta eléctrica, la red domiciliaria puede sufrir:

  • Subidas y bajadas bruscas de tensión.
  • Impulsos eléctricos de miles de voltios si un rayo cae cerca.
  • Microcortes que hacen reiniciar el equipo.
Los televisores modernos son muy sensibles a los picos de tensión (Foto: Adobe Stock).

No hace falta que el rayo caiga en tu casa: una sola fluctuación fuerte puede quemar la placa principal, la fuente interna o los capacitores. Y el daño puede ser total.

Detrás del televisor, los aparatos que más se queman por las tormentas son con módems y decodificadores.

 

Qué recomiendan los técnicos

Los especialistas en electrónica doméstica no dejan dudas: durante tormentas eléctricas, lo más seguro es desenchufar el televisor de la red física. Apagarlo con el control remoto no alcanza.

Para protegerlo de verdad, los técnicos sugieren:

  • Desenchufar el televisor.
  • Desconectar el cable HDMI que va a decodificadores o consolas.
  • Quitar el cable de antena o TV por cable, porque también puede transmitir picos de tensión.

Un solo impacto fuerte puede dejarte sin tele y la reparación, en 2025, puede costar entre el 40% y el 70% del valor del equipo.

 

¿Sirve usar estabilizador o UPS?

Muchos creen que un estabilizador es suficiente, pero los expertos del INTI advierten que los picos de tensión por rayos superan la capacidad de estos dispositivos. Los UPS de calidad o protectores con varistores IRAM ofrecen más seguridad, pero la única medida 100% efectiva es desenchufar todo el equipo mientras dure la tormenta.

 

Otros equipos en riesgo

Además del televisor, hay otros aparatos que conviene proteger:

  • Módem y router Wi-Fi.
  • Consolas de videojuegos.
  • Equipos de audio.
  • Decodificadores de TV.
Estos aparatos son sensibles a los picos de tensión (Foto: Freepik).
Estos aparatos son sensibles a los picos de tensión (Foto: Freepik).

Todos tienen placas electrónicas muy sensibles y pueden quemarse por un solo pico de tensión.

