Esta tarde: Camión que transportaba trigo se incendió en colectora de la Autovía Artigas

Según pudo saber Génesis24, un camión que se encontraba estacionado a la vera de la Ruta Nacional 14 sufrió un incendio en horas de la tarde. La rápida intervención de los bomberos evitó que el foco ígneo se propagara, registrándose solo daños materiales.

El aviso se recibió cerca de las 17:45 horas, alertando a la Comisaría de Talita y a los Bomberos de Colonia Elía sobre el incendio de un rodado pesado ubicado en el kilómetro 116 de la colectora este.

El vehículo afectado es un camión VW 17.21 con acoplado, que era conducido por un vecino de la ciudad de Herrera.

Según se pudo establecer, el camión se encontraba estacionado en la zona para realizar tareas de descarga de trigo cuando se originó el fuego. El personal de Bomberos logró sofocar las llamas rápidamente.

No se registraron personas lesionadas, limitándose el siniestro a ocasionar únicamente daños materiales en el vehículo. Se labraron las actuaciones de estilo correspondientes.

Comparte esto: Twitter

Facebook

