Frigerio y Ballejos repasaron la gestión y proyectaron un trabajo conjunto con la nueva Legislatura

«Repasamos los últimos temas de cara al 10 de diciembre y el balance realmente fue muy positivo», dijo la legisladora. Señaló que aunque el suyo «fue un mandato corto», ya que asumió en reemplazo de otro diputado, «creo que en el resultado y en todo lo que pudimos trabajar fue positivo, no solo junto al gobernador, sino también con el resto de los legisladores que hemos compartido este año de mandato».

Señaló que con quienes la sucederán en el cargo, sobre todo con la futura diputada Alicia Fregonse, que es con quien «tengo más cercanía y confianza, hemos hablado de lo que sería una especie de transición. Si bien cada uno lleva adelante su propia gestión y le da su propia impronta al mandato, hay algunas cuestiones que nos gustaría seguir trabajando».

Mencionó entre los temas cuyo tratamiento ya se inició en la cámara alta nacional y que quedan pendientes, «algunos proyectos que tienen que ver con economías regionales, que para la provincia son sumamente importantes, y otros que se sería bueno que se continúen impulsando en el Congreso. Uno de ellos es el Presupuesto 2026, que «nosotros lo trabajamos en comisiones y tuvimos un dictamen, pero se va a tratar después del 10 de diciembre con un Congreso renovado».