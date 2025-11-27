Entre Ríos realizará el 2° Foro Provincial Mujer Activa con Voz

El encuentro se desarrollará de 9 a 16, impulsado por la Dirección de Mujeres de la Secretaría de Políticas del Cuidado, en el marco del 25N y los 16 Días de Activismo, bajo el lema internacional «Escuchamos y no dudamos».

La propuesta busca fortalecer la voz, la participación y la autonomía de las mujeres, a través del abordaje de temáticas clave como violencia digital, autocuidado, nuevas masculinidades y economía financiera con perspectiva de género.

Durante la mañana, la actividad estará destinada a equipos de gestión, incluyendo Áreas Mujer, Hogares de Protección Integral, equipos interdisciplinarios y referentes institucionales. En esa instancia se desarrollarán tres paneles: I Objetivos y desafíos de la gestión actual; II, Voces de Igualdad: dispositivo grupal para varones con causas de violencia de género y III, Presentación del Protocolo para Hogares de Protección Integral y del Recursero Provincial.

Por la tarde, las actividades estarán abiertas a equipos de gestión, organizaciones sociales y público en general. Se dictarán los siguientes paneles: IV, Autocuidado y Mindfulness; V, Economía financiera con perspectiva de género y VI, Violencia digital.

El cierre del encuentro estará a cargo de la orquesta reducida de la Banda de la Policía de Entre Ríos.

Las organizaciones, instituciones y personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del siguiente formulario: https://forms.comunicacionentrerios.com/f/285/mujeractivaconvoz