Concepción del Uruguay: Tras allanamiento, detienen a sujeto en relación a un intento de robo

Según se confirmó a Génesis24, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal ejecutó hoy un allanamiento que resultó en la detención de un joven implicado en un intento de robo a mano armada, ocurrido días atrás en el Parque de la Ciudad.

El procedimiento se llevó a cabo a primera hora de la mañana en el Barrio 100 Viviendas, en cumplimiento del Mandamiento judicial, librado en la causa que investiga de «Robo con Arma de Fuego en grado de Tentativa».

RESEÑA DEL HECHO

La investigación se inició a raíz de un incidente ocurrido el pasado 25 de noviembre, alrededor de las 19:00 horas, en el Parque de la Ciudad.

En ese lugar, dos masculinos habrian intentado sustraer elementos a un sujeto, utilizando para ello un arma de fuego. Los delincuentes, al huir, efectuaron disparos al aire.

ALLANAMIENTO POSITIVO Y DETENCIÓN

El allanamiento se realizó en la vivienda habitada por un sujeto de 19 años. Tras notificarse al joven, la requisa del inmueble arrojó resultado positivo con el secuestro de prendas de vestir, elementos que estarían estrechamente vinculados a la causa investigada.

En el mismo acto, se procedió a la detención inmediata del sujeto. El joven fue examinado por el médico policial e identificado por la Sección Antecedentes Personales.

Finalmente, quedó alojado en la Alcaidía de Comisaría Primera, a disposición de la magistratura interviniente que lleva adelante la causa.

Comparte esto: Twitter

Facebook

