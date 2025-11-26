Un caballo murió desnucado en un festival de destrezas criollas en Entre Ríos
Un caballo murió en la ciudad de Victoria en una pialada, durante un festival de destrezas criollas. Representantes de Conciencia Animal y Ecoguay Gualeguay radicaron una denuncia.
El pasado fin de semana un caballo perdió la vida al ser atrapado con un lazo durante un festival de destrezas criollas realizada en el predio Playa Alta, en la ciudad de Victoria.
Según se pudo saber, el animal murió en el momento del incidente.
El subjefe departamental de Victoria, Roberto Donda, indicó que el evento estaba habilitado por la municipalidad local y formaba parte de la agenda oficial de destrezas criollas.
Aclaró que el festival contaba con la presencia de un veterinario matriculado, quien constató el fallecimiento del caballo en el predio y realizó el informe correspondiente. Personal policial también levantó su informe.
Donda explicó que los jinetes involucrados son “personas que se dedican a la parte de campo, son peones rurales”, refiriéndose a su experiencia en este tipo de prácticas.
Denuncia
Elonce pudo confirmar que las ONG Conciencia Animal y Ecoguay Gualeguay, con el patrocinio de tres letrados, radicaron una denuncia en la ciudad de Victoria.
Horacio Froy de Conciencia Animal Concordia indicó que “nos constituimos como querellantes para tratar de esclarecer esta situación, no solamente por el maltrato animal sino porque puede existir la posibilidad que esté inmerso en apuestas ilegales y otras actividades ilícitas que pedimos que se investigue”.
Los abogados que los representan, Juliana Darrigo, Cecilia Domínguez y Fernando Di Benedetto, son integrantes del Instituto del Derecho Animal de Paraná.
“Se toma como diversión algo donde termina siendo víctima un caballo que muere desnucado en lo que se llama una pialada, el animal va a la carrera y lo enlazan”, lamentó Froy.
En este sentido, manifestó que en muchos casos, “los municipios autorizan este tipo de eventos sin tener en cuenta que hay una ley penal que los prohíbe. Tomando como estandarte el tema de las tradiciones, terminan habilitando estas competencias para satisfacer intereses que por ahí no son tan claros”.
Finalmente, el integrante de Conciencia Animal expresó que “es necesario que se vayan frenando muchas de las tradiciones cuando son violentas”. Elonce