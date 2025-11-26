Autovía Artigas: Vuelco dejó un camionero lesionado

Un accidente de tránsito ocurrió este martes en el kilómetro 233 de la Ruta Nacional 14, a la altura de Pedernal, departamento Concordia, donde un camión Volkswagen 17.220 con acoplado Hermann terminó volcado dentro de un campo lindero.

Según informó personal de la Comisaría Colonia Yeruá, el vehículo circulaba en sentido sur–norte cuando, por causas que se investigan, su conductor —un hombre oriundo de Monte Caseros— habría perdido el control, presuntamente tras quedarse dormido. El camión se desvió de la calzada, ingresó al campo y derribó un poste de luz antes de detener su marcha.

Una ambulancia asistió al lugar y trasladó al chofer al hospital Masvernat para una evaluación más completa.

El tránsito se mantuvo normal durante el procedimiento. En el operativo intervinieron además la División Caminera Concordia, personal de Gendarmería Nacional y trabajadores de Enersa, encargados de asegurar la zona por los daños en la infraestructura eléctrica.