Concepción del Uruguay: Tras allanamiento, secuestran revólver y balanza con cocaína y marihuana

Según se confirmó a Génesis24, un allanamiento fue realizado esta tarde por personal de la Comisaría Segunda en colaboración con la División Drogas Peligrosas y Policía Científica, en una causa que investiga amenazas calificadas por el uso de arma de fuego.

El procedimiento, ordenado por el Juzgado de Garantías N° 2 y la Fiscalía de la Dra. Lara Plescia, se realizó en una casilla ubicada cerca de un zanjón en el cruce de Lucilo López y 21 del Oeste.

SECUESTRO DE ARMA Y DROGAS

El mandamiento se libró a raíz de una denuncia por amenazas calificadas por el uso de arma de fuego realizada en sede policial.

Durante el allanamiento, se notificó a una mujer de 24 años, concubina del denunciado, quien se encontraba en la vivienda.

El allanamiento arrojó resultado positivo con el secuestro de:

Un revólver calibre .32 (sin marca visible).

Una balanza electrónica con restos de cocaína.

Una bolsa con sustancia vegetal (Marihuana), con un peso de 61 gramos.

La mujer, de 24 años, fue trasladada por personal de Comisaría Minoridad para su correcta identificación, quedando supeditada a la causa.

DESORDEN EN EL LUGAR

Mientras se realizaba la diligencia, se produjo un desorden entre vecinos y familiares linderos. Un masculino de 35 años fue reducido y trasladado a la Comisaría Primera en calidad de contraventor por infracción al Artículo 43° de la Ley 3815 (Desorden), a fin de no entorpecer el procedimiento.

Personal policial continua con la investigación que diera origen al allanamiento.

Comparte esto: Twitter

Facebook

