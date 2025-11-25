Concepción del Uruguay: Tras allanamiento, secuestran revólver y balanza con cocaína y marihuana

Según se confirmó a Génesis24, un allanamiento fue realizado esta tarde por personal de la Comisaría Segunda en colaboración con la División Drogas Peligrosas y Policía Científica, en una causa que investiga amenazas calificadas por el uso de arma de fuego.
El procedimiento, ordenado por el Juzgado de Garantías N° 2 y la Fiscalía de la Dra. Lara Plescia, se realizó en una casilla ubicada cerca de un zanjón en el cruce de Lucilo López y 21 del Oeste.
SECUESTRO DE ARMA Y DROGAS
El mandamiento se libró a raíz de una denuncia por amenazas calificadas por el uso de arma de fuego realizada en sede policial.
Durante el allanamiento, se notificó a una mujer de 24 años, concubina del denunciado, quien se encontraba en la vivienda.
El allanamiento arrojó resultado positivo con el secuestro de:
- Un revólver calibre .32 (sin marca visible).
- Una balanza electrónica con restos de cocaína.
- Una bolsa con sustancia vegetal (Marihuana), con un peso de 61 gramos.
La mujer, de 24 años, fue trasladada por personal de Comisaría Minoridad para su correcta identificación, quedando supeditada a la causa.
DESORDEN EN EL LUGAR
Mientras se realizaba la diligencia, se produjo un desorden entre vecinos y familiares linderos. Un masculino de 35 años fue reducido y trasladado a la Comisaría Primera en calidad de contraventor por infracción al Artículo 43° de la Ley 3815 (Desorden), a fin de no entorpecer el procedimiento.
Personal policial continua con la investigación que diera origen al allanamiento.