Radiografía de la empresa que va a manejar las rutas nacionales 12 y 14

Una empresa centenaria como el Grupo Cartellone, con presencia internacional, sumará dos nuevos corredores viales a su cartera de concesiones en Argentina.

El 9 de enero, el gobierno nacional anunció que se licitaría la concesión de las rutas nacionales 12 y 14, la principal vía terrestre que une Argentina con el resto del Mercosur y donde miles de personas circulan a diario.

El 19 de noviembre, se oficializó a la firma ganadora de la concesión para la explotación, servicios, conservación y obras del corredor 18. Fue adjudicada a Autovía Construcciones y Servicios, una empresa perteneciente al grupo José Cartellone Construcciones Civiles S.A., una de las compañías de infraestructura más importantes de Argentina con más de un siglo de trayectoria.

Experiencia en concesiones viales

Autovía Construcciones y Servicios no es nueva en el negocio de las concesiones viales. Desde su inicio en abril de 2010, la empresa opera el corredor vial de la Ruta Nacional 7, que se extiende desde Luján (provincia de Buenos Aires) hasta San Martín (provincia de Mendoza).

En 2016, sumó a su portfolio la concesión de las Rutas Nacionales 34 y 9, desde Ceres (Santa Fe) hasta San Pedro (Jujuy).

La compañía cuenta con experiencia comprobada en la gestión de múltiples estaciones de peaje, incluyendo Villa Espil, Junín, Vicuña Mackenna, La Paz, Fernández, La Florida, Molle Yaco y Cabeza de Buey. Además, opera estaciones de pesaje y balanzas móviles para el control de peso y dimensiones de los vehículos de carga.

El grupo José Cartellone: más de 100 años de historia

Fundada en 1918 por José Cartellone, la empresa matriz se consolidó como líder del sector bajo la conducción de su hijo, Gerardo Cartellone, a partir de 1950. Su visión estratégica permitió la diversificación del grupo mediante la creación de nuevas unidades de negocios, transformándola en un conglomerado con fuerte presencia regional e internacional.

Son dueños de empresas de acero en Cuyo y en Chile, una firma industrial, otra que produce estructuras premoldeadas para infraestructura vial y la unidad de Construcciones civiles.

Las cifras del grupo Cartellone reflejan su envergadura: ha movilizado más de 100 millones de metros cúbicos de suelos, construido más de 10 kilómetros de puentes, desarrollado más de 5.000 kilómetros de carreteras y ejecutado proyectos de energía con más de 2.100 MW de potencia instalada.

Con presencia en 15 mercados a nivel mundial, el grupo ha ejecutado obras en países como Emiratos Árabes Unidos, Honduras, Bahamas, Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Brasil, además de su fuerte presencia en Argentina y otros países de Centroamérica.

Qué viene para las Rutas 12 y 14

Con la adjudicación de esta nueva concesión, Autovía Construcciones y Servicios aplicará su expertise en mantenimiento y conservación vial, que incluye bacheo de calzadas, señalización, demarcación horizontal, sellado de fisuras, fresado y texturizado, así como la operación de estaciones de peaje y pesaje.

La incorporación de las Rutas 12 y 14 a su portfolio consolidará al grupo Cartellone como uno de los principales operadores de concesiones viales en el país, sumando dos corredores estratégicos a su red de infraestructura vial que ya abarca miles de kilómetros en el centro y norte argentino.