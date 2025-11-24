Concepción del Uruguay: Jovencitas menores de edad detenidas por conducción temeraria a bordo de motocicleta

Según se confirmó a Génesis24, nuevamente, menores de edad fueron protagonistas de un hecho de riesgo en la vía pública, al intentar evadir un control policial mediante maniobras peligrosas que ponen en riesgo la seguridad vial.

El incidente ocurrió a las 02:00 de la madrugada, cuando personal de la Sección Motorizada, que participaba en un operativo vehicular en Bv. Díaz Vélez y Bv. Irigoyen, observó una motocicleta Yamaha Crypton con dos ocupantes que, al ver la presencia policial, intentaron darse a la fuga.

La fuga se inició en contramano por el Boulevard Irigoyen a alta velocidad, realizando maniobras peligrosas para esquivar a otros vehículos.

Tras un seguimiento controlado, el personal de Motorizada logró detener la marcha del rodado en la intersección de Bv. Irigoyen y Zaninetti. Ambas ocupantes resultaron ser menores de edad, dos jóvenes de 17 y 16 años.

Al verificar la documentación, se constató que la moto circulaba sin chapa patente, sin espejos retrovisores y la conductora sin licencia de conducir.

La Fiscal Auxiliar en turno, Dra. Lara Plescia, dispuso el formal secuestro de la motocicleta por Infracción al Artículo 193 Bis del Código Penal Argentino (por la conducción peligrosa). Ambas menores fueron trasladadas a la Comisaría de Minoridad para ser entregadas a sus respectivos progenitores.

Comparte esto: Twitter

Facebook

