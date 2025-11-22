Pronóstico en Entre Ríos: anuncian un domingo agradable y temperaturas elevadas

El pronóstico en Entre Ríos indica un domingo agradable durante el fin de semana extra largo, con máximas de hasta 26°C y mínimas cercanas a los 11°C, según el Servicio Meteorológico Nacional.
El pronóstico en Entre Ríos anticipa un domingo con condiciones agradables en toda la provincia, lo que permitirá a residentes y turistas disfrutar de actividades al aire libre durante el fin de semana extra largo. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas oscilarán entre los 11°C de mínima y los 26°C de máxima en departamentos como Paraná, La Paz, Nogoyá, Villaguay y Diamante.
El mismo escenario se prevé para el sur de la provincia, con jornadas soleadas y cielos mayormente despejados, consolidando un día ideal para paseos, deportes y turismo en la región. La combinación de baja humedad y viento del norte genera un ambiente agradable y temperaturas diurnas que facilitan la realización de actividades al aire libre.
Leonardo de Benedictis, especialista de Meteored, explicó: “El patrón atmosférico actual está dominado por la presencia de escasa nubosidad, viento del norte y un ambiente con bajo contenido de humedad. Esta combinación facilita el rápido calentamiento diurno y mantiene las noches relativamente templadas, consolidando una fase cálida persistente que abarcará toda la próxima semana”.
Incremento gradual de la temperatura en todo el país
El especialista de Meteored también advirtió que el aumento de las temperaturas no se limitará a Entre Ríos. “El área más afectada inicialmente será el norte de la Patagonia y el centro del país, que experimentará el ascenso más temprano. A partir del miércoles, el núcleo cálido se desplazará hacia el norte argentino, donde se observarán los desvíos más importantes respecto de los valores normales. Esta situación será especialmente relevante para la actividad agropecuaria, ya que se trata de un período prolongado de temperaturas elevadas en momentos clave del desarrollo de los cultivos”, señaló De Benedictis.
En tanto, la región patagónica también registrará valores superiores a los promedios históricos, aunque con menor intensidad que el centro y norte del país. “Allí el aumento térmico estará asociado al desplazamiento hacia el norte del sistema cálido, acompañado por condiciones de cielo mayormente despejado”, detalló el meteorólogo.
El pronóstico en Entre Ríos se mantiene estable gracias a estas condiciones, con días cálidos y noches templadas, favoreciendo la planificación de actividades al aire libre durante el inicio del período estival y la continuidad del turismo interno.
Cambios hacia el final de la próxima semana
No obstante, el buen clima no se prolongará indefinidamente. Según explicó Leonardo de Benedictis, “recién hacia el próximo viernes se prevé el ingreso de un nuevo sistema frontal frío proveniente del sur. Este frente avanzará inicialmente por la porción patagónica y luego sobre la región pampeana, generando un cambio en la circulación del viento y favoreciendo el retorno de condiciones más inestables”.
El especialista de Meteored advirtió que la llegada del frente podría generar lluvias, chaparrones y tormentas aisladas en el norte de la Patagonia y sectores de la región pampeana. “Aún resta confirmar su organización y extensión según los próximos informes que iremos actualizando desde Meteored. De consolidarse este escenario, marcaría el final del período cálido e iniciaría un descenso en las marcas térmicas hacia el fin de semana siguiente”, agregó.
Mientras tanto, hasta la llegada del sistema frontal, el patrón dominante seguirá caracterizándose por viento del norte, cielo despejado, baja humedad y temperaturas elevadas. La recomendación de los especialistas es mantenerse atentos a los próximos informes oficiales para posibles cambios en la intensidad del frente frío y su impacto en el centro del país. (Elonce)