Detuvieron en Santa Fe a joven con pedido judicial por hechos delictivos ocurridos en el departamento Colón

En el marco de una investigación prolongada y minuciosa llevada adelante por personal dependiente de la Jefatura Departamental Colón, se concretó en la provincia de Santa Fe la detención de un hombre de 24 años que registraba pedido judicial vigente.

La pesquisa se inició a raíz de un hecho delictivo ocurrido en el mes de agosto, en una vivienda ubicada sobre boulevard Guex al 1500, en la ciudad de Villa Elisa.

Como parte de las primeras diligencias, el 13 de agosto de 2025 se ejecutaron tres allanamientos en inmuebles situados en Villa Elisa y San José. Dichos procedimientos arrojaron elementos de interés que permitieron avanzar en la línea investigativa, posibilitando posteriormente la individualización de los posibles partícipes.

En continuidad con la causa, el 11 de septiembre de 2025 se realizaron nuevos procedimientos en la provincia de Santa Fe, donde se logró la detención de dos individuos de 28 y 29 años, quedando pendiente la localización de un tercer sujeto vinculado al hecho.

A partir de esa instancia, el personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Colón profundizó las averiguaciones para determinar el paradero del masculino restante. Tras un exhaustivo análisis de datos, seguimiento de indicios y tareas de campo, se pudieron establecer dos domicilios posibles en la vecina provincia donde el individuo podría encontrarse.

En colaboración con funcionarios de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, se desarrollaron labores de verificación en los lugares señalados. Con las medidas judiciales correspondientes, solicitadas ante la Unidad Fiscal Colón, se procedió a allanar ambas fincas durante la jornada de este viernes, obteniéndose resultados positivos.

En el lugar se detuvo al ciudadano de 24 años buscado por la justicia y se secuestró su teléfono celular, considerado de interés para la continuidad de la causa. El detenido quedó alojado en dependencias de la PDI Santa Fe, a la espera de las disposiciones pertinentes para su traslado a esta jurisdicción.

RECUPERACIÓN DE MOTO DENUNCIADA COMO SUSTRAÍDA EN SAN JOSÉ

Por otro lado, en el transcurso de este viernes, y a partir de una denuncia radicada en sede policial, personal dependiente de esta Jefatura se constituyó en un predio rural ubicado en inmediaciones de calles Yapeyú y Maipú, en la ciudad de San José, donde se había informado la posible presencia de un rodado de dudosa procedencia.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la existencia de una motocicleta que coincidía con las características aportadas por el denunciante: una Mondial, modelo LD, la cual había sido sustraída. La unidad se encontraba oculta entre la vegetación del sector, circunstancia que motivó la realización de las diligencias pertinentes.

Tras establecer comunicación con la Unidad Fiscal, se dispuso el secuestro preventivo del rodado para posteriormente cumplidos los recaudos legales, sea entregado a su legítimo propietario mediante acta de estilo.

