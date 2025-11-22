Basavilbaso: Conductor se habría dormido y derribó una columna de alumbrado tras colisionarla

En la madrugada de este sábado, alrededor de las 04:30, se registró un siniestro vial sobre Avenida Urquiza, en el Acceso Oeste de Basavilbaso, a la altura de la estación de servicio Axion.

Según se pudo saber, el conductor de una Toyota Hilux, oriundo de Gilbert, habría perdido el control del vehículo tras presuntamente quedarse dormido, lo que derivó en que la unidad terminara impactando de lleno contra una columna de alumbrado público ubicada en el cantero central.

A pesar de la violencia del impacto, no se registraron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron significativos.

Se supo que al arribar al lugar, los efectivos de la Policía constataron que el conductor de la camioneta circulaba sin seguro, por lo que se dio inmediata intervención a Tránsito Municipal.

El rodado fue retenido, y se labraron las infracciones correspondientes.

Como parte de las actuaciones, se realizó el test de alcoholemia al conductor, que arrojó un resultado de 1.73 g/l de alcohol en sangre, muy por encima de los límites permitidos.

La situación podría haber tenido consecuencias mucho más graves: fue una verdadera suerte que solo derribara una columna de luz, ya que el siniestro ocurrió en una zona transitada incluso durante la madrugada.

Crédito: FM Riel

