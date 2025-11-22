Colón: Impactante colisión culminó con el secuestro de uno de los vehículos

Según pudo saber Génesis24, en horas de la noche de la víspera, personal policial tomó intervención a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles General Paz y Bolívar, en la ciudad de Colón.

En el siniestro participaron un automóvil Ford Focus, conducido por un ciudadano de 58 años, y un utilitario Renault Kangoo, guiado por un hombre de 57 años, quien se desplazaba acompañado por una mujer de 50 años.

A raíz del impacto, los ocupantes del utilitario debieron ser trasladados por servicios de emergencia hacia un centro de salud local, donde se constató que presentaban lesiones de carácter leve.

Durante las actuaciones de rigor, el personal interviniente verificó la documentación de ambos rodados, constatándose que el automóvil Ford carecía de la documentación obligatoria para circular.

Por tal motivo, se personal de inspección municipal procedió a su retención preventiva conforme a la normativa vigente.

DOS JÓVENES CON LESIONES LEVES

Por otro lado, pasada la medianoche, se registró un accidente de tránsito en inmediaciones de avenida Urquiza y calle J. J. Paso, donde colisionaron una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 34 años, y un motovehículo marca Beta, modelo BS 110.

Este último era guiado por un joven de 18 años, quien se desplazaba acompañado por otro joven de la misma edad.

A raíz del impacto, los dos ocupantes del rodado de menor porte debieron ser asistidos por personal de emergencias y posteriormente trasladados al nosocomio local, donde se determinó que presentaban lesiones de carácter leve.

