Autovía Artigas: Chofer presuntamente alcoholizado protagonizó un vuelco y huyó del lugar

El kilómetro 244 de la Ruta Nacional 14 fue escenario de un siniestro vial en la madrugada de este Sábado, cuando un camión con equipo de frío, volcó y su acoplado se desprendió y cayó al cantero central.

CHOFER, PRESUNTAMENTE ALCOHOLIZADO, HUYÓ DEL LUGAR

Al llegar los efectivos policiales de la Comisaría de Colonia Yeruá, el chofer del vehículo siniestrado no se encontraba en el lugar. “Según dichos de transeúntes, posiblemente haya estado alcoholizado”, dejaron trascender desde la fuerza de seguridad.

El camión Iveco, modelo 440, iba cargado con cajones de pollo congelado, pertenece a una empresa de Monte Caseros -Ctes.- y su chofer (identificado por documentación) sería un joven domiciliado en Chajarí, aunque no hay confirmación al respecto.

Tras el accidente, la cabina del camión quedó atravesada en el carril rápido de la autovía en el sentido sur-norte, mientras que el acoplado volcó en el cantero central y su carga cayó al suelo.

El transito es regulado en una mano. Interviene personal de Bomberos Voluntarios por combustible derramado en la cinta asfáltica. Se informa a la empresa quienes mandarán una grúa y un camión para hacer trasbordo de mercadería.

Desde tribunales, la Fiscal Daniel Montangie dispuso “actuaciones simples” según informaron desde la policía.

