Golpearon salvajemente a un hombre de 72 años para robarle $200.000

Un violento episodio se registró en la madrugada de este sábado en Pueblo Belgrano, en donde la víctima fue un hombre de 72 años. Fue golpeado y robado en su propia casa por dos sujetos, uno de ellos conocido de la víctima. Los detuvieron sobre el Puente Méndez Casariego, en Gualeguaychú.