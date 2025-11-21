Entrerrianada comenzó las clases de natación en la hora de Educación Física en piletas abiertas

La propuesta integra los contenidos de Educación Física con experiencias acuáticas seguras y supervisadas por profesores y guardavidas en distintos puntos de la provincia.

Entrerrianada contempla la enseñanza de la natación como parte de la currícula escolar de Educación Física, con el objetivo es garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su acceso a instalaciones deportivas, puedan aprender a nadar y desarrollar hábitos saludables vinculados al medio acuático. Para eso, el CGE articula con municipios, clubes y complejos deportivos que facilitan el uso de sus piletas y suman capacitaciones complementarias como reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios. Los docentes de las distintas escuelas coordinan con los Centro de Educación Física (CEF) que son los responsables de coordinar las prácticas en las piletas disponibles.

Para el desarrollo de las actividades en piletas abiertas, la Dirección de Educación Física del CGE asignó 165 horas cátedra destinadas a guardavidas, quienes tienen a su cargo el acompañamiento y cuidado de los grupos escolares. Las clases se realizan en la pileta del Parque Escolar Enrique Berduc de Paraná y en los Centros de Educación Física que cuentan con pileta o en los polideportivos municipales coordinado por el CEF Nº7 de Nogoyá; Nº9 de Larroque; Nº10 de Basavilbaso; Nº11 de Valle María; Nº21 de General Ramírez; Nº26 de Oro Verde; Nº29 de San Salvador; Nº31 de Urdinarrain; Nº32 de Aldea San Antonio; Nº37 de Federal y el Club 25 de Mayo de Victoria.

Por otro lado, el CGE garantiza la continuidad del programa durante todo el año mediante 138 horas cátedras anuales destinadas a actividades en piletas climatizadas. Allí las clases se desarrollan a través del CEF Nº13 de Cerrito en las piletas municipales; las Termas Concepción del Uruguay; Club Regatas Uruguay; Club Parque Uruguay; CEF Nº22 de La Paz en la pileta municipal; Club Atlético Villa Elisa; Gimnasio Vital de San Benito; CEF Nº27 de Santa Elena anexo Bovril; CEF Nº34 de Seguí; Círculo Náutico Diamante y CEF Nº28 de Chajarí en Termas.

Con estas acciones, el CGE fortalece el acceso igualitario a la práctica de la natación y promueve experiencias seguras y formativas en el ámbito acuático para miles de estudiantes entrerrianos.