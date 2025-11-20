Ecuador compró poco más de 23 toneladas de naranjas entrerrianas

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria certificó en Concordia el primer envío con destino a Ecuador de naranjas frescas argentinas tratadas oficialmente contra la Mosca de la fruta. Se trata de 20 pallets con 1.592 cajas y un peso total de 23.880 kilogramos.

A fines del mes de octubre de 2024, Ecuador y Argentina firmaron el plan de trabajo donde se prevé los requisitos fitosanitarios para el ingreso de fruta fresca cítrica desde la Argentina, lo que permitió este primer envío de naranjas procedente de Entre Ríos.

Oficialmente se ponderó que «esta primera exportación certificada demuestra la capacidad del sector citrícola entrerriano para cumplir estándares internacionales, abrir nuevos mercados y fortalecer la competitividad de la producción regional».