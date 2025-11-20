Ecuador compró poco más de 23 toneladas de naranjas entrerrianas

A fines del mes de octubre de 2024, Ecuador y Argentina firmaron el plan de trabajo donde se prevé los requisitos fitosanitarios para el ingreso de fruta fresca cítrica desde la Argentina, lo que permitió este primer envío de naranjas procedente de Entre Ríos.
Oficialmente se ponderó que «esta primera exportación certificada demuestra la capacidad del sector citrícola entrerriano para cumplir estándares internacionales, abrir nuevos mercados y fortalecer la competitividad de la producción regional».
Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))