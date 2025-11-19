Concepción del Uruguay: Violó una prisión domiciliaria y ahora seguirá detenido en la comisaría

Según se confirmó a Génesis24, tras la audiencia de rigor celebrada hoy en el Palacio de Tribunales, la Justicia dispuso la revocación de la prisión domiciliaria que cumplía un joven de 27 años, quien había sido sorprendido incumpliendo la medida restrictiva.

El procedimiento fue ejecutado por personal de la Comisaría Primera, en cumplimiento del Mandamiento emitido por el Juzgado de Garantías N° 1 y la Fiscalía Auxiliar N° 2, a cargo del Dr. Juan Pablo Gile.

Este se encontraba cumpliendo prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario en una finca de calle 23 del Oeste.

Tal como se informó, en la víspera, el personal policial había realizado un allanamiento en su domicilio, que resultó positivo con el secuestro de una motocicleta.

La investigación determinó que el joven estaba violando la medida judicial, circulando en horas de la noche con el motovehículo, a pesar de tener restricciones vigentes.

A raíz de esta evidencia contundente, la Justicia resolvió hoy revocar el beneficio del arresto domiciliario. Éste fue trasladado de inmediato y alojado en la Alcaidía de Comisaría Primera, donde permanecerá detenido hasta nueva resolución judicial.

