Alerta por tormentas y vientos fuertes en Entre Ríos: Cuándo y qué departamentos afectará

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas y vientos intensos para diferentes departamentos de Entre Ríos. Conocé los detalles y las previsiones para los próximos días.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes y vientos intensos que afectarán a gran parte de la provincia de Entre Ríos en los próximos días. Según el informe, las inclemencias comenzarán en la noche del jueves, con una marcada inestabilidad en la región. A medida que avance la semana, las condiciones climáticas se irán desplazando hacia otras áreas, y se espera que continúe el clima inestable hasta el viernes.
Este alerta abarca a varios departamentos de Entre Ríos, como Islas, Tala, Uruguay, Colón, Gualeguaychú, Gualeguay y Victoria, en el caso de las tormentas de gran intensidad. Durante la madrugada del viernes, el SMN advirtió sobre la llegada de vientos fuertes que afectarán aún más a la región, especialmente en zonas como Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá. Los expertos sugieren tomar precauciones debido a la intensidad de las tormentas, que podrían generar precipitaciones puntuales y variabilidad en los acumulados.
Condiciones climáticas para el jueves: tormentas y fuertes vientos
De acuerdo con Leonardo de Benedictis, meteorólogo de Meteored, «el Servicio Meteorológico Nacional ya emitió alertas para algunas zonas, las áreas de mayor impacto durante el jueves serán el norte de la provincia de Buenos Aires, el sudeste de Córdoba, el sur de Santa Fe y el sur de Entre Ríos. En estas regiones podrán darse tormentas localmente fuertes, con precipitaciones puntuales y variabilidad en los acumulados. La dinámica frontal permitirá que los desarrollos convectivos se mantengan activos durante gran parte de la jornada«.
El fenómeno meteorológico se debe a un sistema frontal que se desplaza por el país, lo que provoca condiciones inestables en la región. «La dinámica frontal permitirá que los desarrollos convectivos se mantengan activos durante gran parte de la jornada«, agregó De Benedictis, quien anticipó que durante el viernes el clima se trasladará hacia el norte del país, afectando a las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco y Formosa.
Vientos intensos y tormentas para el viernes
El viernes, el avance del sistema de tormentas se moverá hacia el norte de Argentina, provocando inestabilidad en provincias como Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. «Las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, junto con sectores del NOA, incluyendo Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, quedarán bajo condiciones favorables para nuevas tormentas», explicó De Benedictis. En este caso, las precipitaciones podrían ser intensas en cortos períodos de tiempo, con una intensidad moderada o fuerte, lo que obligará a los residentes a mantenerse alertas.
A nivel local, la provincia de Entre Ríos enfrentará una madrugada del viernes particularmente difícil, con vientos que podrían superar los 75 km/h en algunas zonas. Esta inestabilidad atmosférica traerá consigo lluvias de variada intensidad, y en algunas áreas podrían registrarse ráfagas de viento intensas. Las autoridades recomiendan a los habitantes de las regiones afectadas tomar precauciones, especialmente aquellos que deban realizar actividades al aire libre o en zonas rurales.
