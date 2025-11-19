Concepción del Uruguay: Moto sufrió principio de incendio en plena Plaza Ramírez

Según se confirmó a Génesis24, una rápida intervención del personal de guardia de la Jefatura Departamental Uruguay fue crucial para sofocar el incendio de una motocicleta ocurrido hoy en pleno centro de la ciudad.

Cerca de las 12:20 horas, la Guardia de Prevención de la Jefatura recibió un aviso alertando que un motovehículo se estaba incendiando en el estacionamiento de la Plaza Francisco Ramírez, sobre la intersección de las calles San Martín y Moreno.

De inmediato, el personal policial se trasladó al lugar y logró sofocar las llamas utilizando los matafuegos provistos en la guardia de prevención de la Jefatura.

Las actuaciones fueron tomadas por la Sección Judiciales. Una vez controlado el fuego, se hizo presente el propietario del rodado, de 32 años, quien constató que se trataba de su motocicleta Kawasaki, modelo Max 2, y presentó la documentación correspondiente. Se investigan las causas que originaron el siniestro.

