Concepción del Uruguay: Allanamiento con secuestro de elementos en relación a un hurto

Según se confirmó a Génesis24, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal realizó un allanamiento esta mañana que arrojó resultado positivo con el secuestro de prendas de vestir que habrían sido utilizadas en un hecho de hurto por escalamiento.

El procedimiento se llevó a cabo mediante Mandamiento Judicial emitido por el Juzgado de Garantías N° 1 y tramitado por la Fiscalía interviniente, a cargo de la Dra. Denise Caraballo.

El allanamiento se relaciona con una causa de Hurto por Escalamiento denunciada el pasado 16 de noviembre. En dicha fecha, el damnificado, un hombre de 81 años domiciliado en calle Ugarteche, constató que personas desconocidas habían ingresado durante la noche a su depósito de herramientas, revolviendo el lugar y sustrayendo diversas herramientas.

La investigación apuntó a una vivienda en zona de Barrio Cantera 25, habitada por el sospechoso de 35 años. El allanamiento resultó positivo con el secuestro de indumentaria, vestimentas habrían sido utilizadas al momento de cometer el ilícito.

El notificado fue trasladado a la Sección Antecedentes Personales para su correcta identificación. Tras las diligencias de rigor, recuperó su libertad ambulatoria, quedando supeditado a la causa que se investiga. En el lugar, la División Policía Científica efectuó la extracción de placas fotográficas.

