Roncaglia cruzó a los «garcas fracasados»

⛔ FRIGERIO. Presupuesto 2026: DEFICIT y DEUDA. El Presupuesto 2026 tiene DÉFICIT de $ 223 mil millones, que se financiará con NUEVA DEUDA por U$S 163 millones de dólares. Si además se toma NUEVA DEUDA con el BID por U$S 350 millones, LA DEUDA AUMENTARÁ U$S 513 MILLONES EN UN… pic.twitter.com/SrnPQu1cx7 — Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) November 12, 2025

lanzó el exdiputado nacional Marcelo Casaretto (PJ).

La respuesta no se hizo esperar. A través de una historia en su cuenta de Instagram, Roncaglia le respondió sin nombrarlo. “Garcas fracasados, sí, se gestionó un crédito para comprar patrulleros para la Policía de Entre Ríos, si no era imposible, se hizo todo legalmente, nadie se robó un peso, todo se invirtió en la compra de 48 patrulleros y fueron entregados a la policía, ninguno a la política, ninguno a los jefes, todos para cuidar a los entrerrianos. Ahora, me pregunto, siempre se hizo así o somos los que primero lo hicimos, hacer todo transparente y por eso critican? Eso duele. no? No importa, muchos deben aprender cómo se gestiona el dinero público que pertenece a la gente, no a los administradores”, publicó el titular del Ministerio de Seguridad.

Hace una semana, el Gobierno presentó los 48 patrulleros adquiridos por la Provincia. Fue en un acto que presidió el gobernador Rogelio Frigerio en Plaza Mansilla junto al ministro Roncaglia. Se habló de una inversión de $2.000 millones.

Entonces, el titular de Seguridad dijo sentirse «feliz y orgulloso» por estar «fortaleciendo la seguridad de la provincia con esta entrega. Y esto es también pensando en nuestros policías, en el trabajo tan complejo que llevan a cabo diariamente», aseguró.

Sostuvo que la la inversión realizada «es un acompañamiento del Poder Ejecutivo. Estuvimos trabajando mucho con esta licitación, como lo expresó el Gobernador, y logramos el objetivo: estas 48 camionetas son una herramienta más para el Policía y para brindar más seguridad. Queremos una policía fortalecida, humana, solidaria, cerca del ciudadano, con mucha empatía, pero fuerte ante el delito», concluyó.

Entre Ríos Ahora