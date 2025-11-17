Concepción del Uruguay: Recuperan bicicleta denunciada como robada meses atrás

Según se confirmó a Génesis24, una investigación digital y la rápida acción de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal permitieron recuperar una bicicleta de alta gama que había sido robada hace casi cinco meses.

La causa se remonta a la madrugada del pasado 28 de junio de 2025, cuando personas desconocidas ingresaron a una vivienda en calle 12 del Oeste y 10 del Norte y sustrajeron una bicicleta SLP 100, rodado 29, de color negro con detalles verde flúor, de 21 velocidades.

Recientemente, el personal policial obtuvo información clave: la víctima y su familia habían detectado que la bicicleta estaba siendo ofrecida para la venta en grupos de WhatsApp, logrando identificar el domicilio de Celia Torra, como el punto de venta.

El personal en turno acudió al lugar y se entrevistó con la señora propietaria, quien confirmó que la bicicleta que se encontraba en el frente de su casa estaba siendo vendida por su hijo menor de 14 años. La madre refirió que el menor había cambiado la bicicleta «de buena fe» por un equipo telefónico.

Al constatar las características del rodado, se confirmó que se trataba de una bicicleta SLP 100, Rodado 29, que coincidía con la descripción del robo, aunque se verificó que su numeración de cuadro había sido suprimida.

Previa comunicación y autorización de la Fiscal Auxiliar en turno, Dra. Denise Caraballo, se procedió al secuestro de la bicicleta. Se solicitó la intervención de Policía Científica para las pericias de rigor y se coordinó la restitución del rodado a su legítima propietaria.

