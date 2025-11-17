Tiempo en Entre Ríos: se anuncian días calurosos

Se anuncian una serie de jornadas calurosas, pero pronto volverían las lluvias y habría un alivio. Qué dice el pronóstico.
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia un ascenso de las temperaturas a este martes, dando lugar a una serie de jornadas calurosas que terminarían, hacia el fin de la semana, con posibles lluvias.
Para este martes, se anuncia en Paraná una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 30 grados, con cielo despejado.
A partir de allí se espera que las temperaturas sigan subiendo, con máximas de 31 grados el miércoles y de 33 grados el jueves.
Para la madrugada y mañana del viernes, sin embargo, se anuncian chaparrones, lo que traería un descenso de las temperaturas. A partir de ese día, los días ya no serían tan calurosos, por lo que el próximo fin de semana habría un clima más agradable.
Pronóstico zona dpto. Uruguay
