Tiempo en Entre Ríos: se anuncian días calurosos

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia un ascenso de las temperaturas a este martes, dando lugar a una serie de jornadas calurosas que terminarían, hacia el fin de la semana, con posibles lluvias.

Para este martes, se anuncia en Paraná una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 30 grados, con cielo despejado.

A partir de allí se espera que las temperaturas sigan subiendo, con máximas de 31 grados el miércoles y de 33 grados el jueves.

Para la madrugada y mañana del viernes, sin embargo, se anuncian chaparrones, lo que traería un descenso de las temperaturas. A partir de ese día, los días ya no serían tan calurosos, por lo que el próximo fin de semana habría un clima más agradable.

Pronóstico zona dpto. Uruguay

