Concepción del Uruguay: Secciones verificaciones de la policía atenderá también de forma presencial inmediata por problemas en el sistema online

La Jefatura Departamental Uruguay informa a la comunidad que, a partir de la fecha y hasta nuevo aviso, la Sección Verificaciones modificará su modalidad de atención al público.

Debido a problemas técnicos en el sistema digital de gestión de turnos, el organismo suma a la emisión de citas online, la atención a los ciudadanos de forma presencial e inmediata.

Esto se debe a que se detectaron irregularidades en la utilización de la plataforma de turnos. Según se pudo establecer, un usuario estaría empleando el sistema de forma anómala para acaparar y sacar múltiples turnos diarios, entorpeciendo gravemente el trabajo de la sección y la atención al público.

Es por ello que para brindar una correcta atención más allá de tener un turno otorgado por el sistema on line, de existir liberación de turno se atenderá de forma inmediata al ciudadano que se encuentre en el lugar para realizar el tramite.

Las personas deberán presentarse directamente en la sede de la Sección Verificaciones, ubicada en J. J. de Urquiza 850, entre Bv. 12 de Octubre y Las Glicinas (Predio del Ex Hospital J. J. de Urquiza).

La Jefatura Departamental lamenta las molestias ocasionadas por esta situación anómala. Asimismo, hace saber que este hecho de abuso y fraude está siendo investigado por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal a los fines de dar con el autor.

El comportamiento irresponsable y malintencionado de una persona está perjudicando directamente a los ciudadanos de bien que necesitan realizar sus trámites vehiculares. La Policía está trabajando para identificar a este responsable y garantizar que el servicio se normalice cuanto antes, asegurando que todos los vecinos tengan acceso a la atención que merecen.

