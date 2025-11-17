Salud fortalece el Primer Nivel de Atención con nuevos directores en departamento Uruguay

El secretario de Salud, Daniel Valentinuz, junto a la directora general del Primer Nivel de Atención, Gladys Arosio, encabezaron los actos en los centros de Salud Caseros y Alicia Moreau de Justo (San Justo). En el primero, mediante la resolución ministerial N° 4997, asumió Brenda Avalos como directora, en reemplazo de Gisela Kilstein. En San Juato María Elena Ballardini asumió como directora, según la resolución ministerial N° 4359.

Gladys Arosio agradeció a las directoras salientes por su compromiso y responsabilidad, y destacó: «Los equipos de salud son dinámicos, se renuevan y al mismo tiempo se retroalimentan para mejorar y brindar una mejor atención. Es oportuno dar continuidad a todo aquello que tuvo resultados positivos, fortalecer los equipos, mejorar el acercamiento a la comunidad, llegar a toda la población y promover salud».

Por su parte, el intendente de Caseros, Oscar Francou, expresó que el centro de salud «viene avanzando y queremos que lo siga haciendo, así que vamos a ayudar a la nueva directora para que funcione cada vez mejor».

Encuentro de trabajo en Herrera

Como parte del mismo recorrido, las autoridades provinciales visitaron la localidad de Herrera, donde se reunieron con el presidente municipal Carlos Bre para abordar el funcionamiento del sistema de salud local y analizar líneas de trabajo conjunto.

El intendente de Herrera indicó que en este último tiempo «nuestro centro de salud ha mejorado sustancialmente gracias al trabajo articulado con la Dirección General del Primer Nivel de Atención, tanto en lo organizativo como en la incorporación de profesionales, y queremos seguir trabajando juntos para ayudar a que siga creciendo».