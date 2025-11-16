Fuerte tormenta provocó la caída de torre de una emisora entrerriana

De acuerdo a la información publicada por nuestros colegas de INFO San Jaime de la Frontera, durante la madrugada de este domingo 16 de noviembre, una intensa tormenta azotó a la “Capital Provincial del Cordero” y dejó importantes consecuencias.

Entre los daños más relevantes, se confirmó la caída de la torre de transmisión de la emisora de FM Sound 97.7, ubicada en colectora Fragata Libertad y ante esta circunstancia lamentablemente la emisora interrumpirá su salida al aire por varios días.

Desde la radio informaron a sus oyentes y auspiciantes que el servicio permanecerá suspendido mientras un equipo técnico trabaja para restablecer por completo la estructura y poner nuevamente en funcionamiento la transmisión habitual.

Mientras tanto, Sound FM 97.7 continuará emitiendo su programación de manera momentánea a través de su página web, garantizando así la continuidad informativa y el contacto con la audiencia. TalCual