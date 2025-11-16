Dpto. Colón: Tras allanamientos, secuestran armas de fuego y cartuchería. Una persona quedó supeditada a la causa

Según pudo saber Génesis24, en el contexto de una causa en trámite, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón, junto con la Dirección de Prevención de Delitos Rurales – Brigada Colón, llevaron a cabo dos allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías local, ambos concretados durante la jornada de hoy.

El primero de los procedimientos se realizó en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Jorge Brum y 2 de Abril, en el barrio El Brillante, de San José, mientras que el segundo tuvo lugar en una finca situada en cercanías de calle Urquiza al 120, de la ciudad de Colón.

Ambas intervenciones arrojaron resultados favorables para la investigación, procediéndose al secuestro de un rifle cal. 22 marca Rossi, con dos almacenes cargadores; dos fusiles cal. .308, uno marca a Rossi, y el otro marca Maverick, ambos con mira telescópica; un silenciador y cartuchería de diferente calibres.

Finalizados los procedimientos, y tras ser anoticiada la Fiscalía interviniente, se dispuso el formal secuestro de los elementos incautados, como así también el traslado de los involucrados a Jefatura Departamental para su correcta identificación, quedando posteriormente notificados de las medidas cautelares vigentes en el marco de la causa.

