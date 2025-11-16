Concepción del Uruguay: Quejas por el supuesto mal funcionamiento del Registro del Automotor

Cada día que pasa, se vienen sumando quejas de vecinos sobre el “mal funcionamiento” del Registro del Automotor de calle Urquiza 65 de Concepción del Uruguay. Los afectados, destacan el trabajo de los “empleados”, quienes según señalan “hacen lo que pueden y ponen su mejor atención al público”.

La gente que llega para realizar sus trámites manifiesta que “hay gran demora en procesar los trámites del automotor y moto vehículos, asegurando que se está tardando mínimo 3 meses una transferencia y la gente necesita tener rápido los vehículos a su nombre”

La situación también la destacaron algunos profesionales que se dedican a la tramitación de papeles, quienes prefirieron no dar nombre, pero afirmaron que esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo a esta parte.

Un poco de memoria

Anteriormente Concepción del Uruguay tenía 4 Registros (1, el 2y 3 y el de motos), los que son concesionados por la Dirección Nacional y el jefe de estos sería el dueño, quien compra los insumos al Gobierno y obtiene sus ganancias con cada trámitación.

Tras el cierre del Registro de Motos, este fue adjudicado al Registro 2 y 3, por lo que este pasó a tener 3 Registros.

Según explicaron, cada Registro tiene 2 Turneros (el de particulares y el de mandatarios o gestores).

En el caso del Registro 1 hay 5 personas y su jefa trabajando, pero en el 2, 3 y Motos (de calle Urquiza 65) habría 10 personas en total, lo que indudablemente resultaría insuficiente para mantener un fluido flujo de trámites, por lo que estas gestiones se ven seriamente atrasadas.

Quienes deben tramitar sus diferentes papeles, consideran que este Registro de calle Urquiza, no se encuentra capacitado para la función y los trámites que pasan por los escasos empleados, llegan ya con demora al jefe del mismo, que a su vez vuelve a analizaros uno por uno y esto seguiría generando la acumulación de expedientes.

Esto, lamentablemente, afecta a los contribuyentes y al no haber inspecciones por parte de las autoridades, se va agravando con el correr del tiempo y es la gente la que paga las consecuencias.

Trámites a otras ciudades

“Es un problema muy serio la demora de chapas para motos. Este Registro tendría inconvenientes en la disposición de chapas ya que cuando hacen los pedidos no piden la cantidad suficientes para la demanda en una ciudad donde cada vez se venden más motos. Los usuarios no tienen sus permisos provisorios para circular y esto genera mucho malestar”.

Ante esta situación los mandatarios o gestores, no tienen otra solución para sus clientes, que realizar la tramitación en otros Registros y es así que están tramitando, por ejemplo, en el de la ciudad de Colón.

Con las nuevas disposiciones afortunadamente los poseedores de rodados 0 km, pueden registrar sus vehículos en cualquier Registro y eso permite que de esa manera la gente pueda recurrir a otra ciudad para la tramitación, pero es lamentable que (teniendo la posibilidad) no pueda hacerlo más rápidamente y de manera cómoda en su ciudad.

En la actualidad, se están recibiendo numerosos reclamos, en los que se pide se haga público lo que sucede, para ver si de esa manera, alguna autoridad puede interceder y buscar la manera de solucionarlo, para que se mejore o cambie en servicio.

