Entre Ríos, Santa Fé y Córdoba se unen para impulsar una nueva secundaria en la región

La actividad tendrá lugar en el Salón Los Pioneros de la Universidad Adventista del Plata (UAP), en Villa Libertador San Martín, con la participación de autoridades educativas de las tres jurisdicciones, integrantes de la mesa ejecutiva de la Región Centro y representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

«Esta jornada es una valiosa oportunidad para construir una mirada común y fortalecer nuestras políticas educativas. La secundaria que queremos es posible si trabajamos en red, con evidencia y con el compromiso de todas las provincias que integramos la Región Centro» destacó la presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese.

La propuesta combinará conferencias de especialistas nacionales e internacionales, reflexiones sobre enseñanza en contextos diversos y aportes sobre liderazgo pedagógico, redes institucionales y políticas educativas sostenibles. También se compartirán los resultados de los Talleres de Prospectiva desarrollados en cada provincia, junto con experiencias de innovación escolar. A lo largo del encuentro, equipos de las tres provincias participarán de espacios de diálogo y construcción conjunta, orientados a definir desafíos prioritarios y líneas de acción comunes para fortalecer las trayectorias y aprendizajes de los estudiantes.

Como cierre, se realizará la firma de los acuerdos de la Región Centro, un acto que simboliza el compromiso conjunto para avanzar en la transformación de la escuela secundaria. La jornada contará además con la presencia de propuestas culturales y artísticas, que acompañarán los distintos momentos del encuentro y aportarán una dimensión comunitaria a la experiencia.