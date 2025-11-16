Concepción del Uruguay: Falleció Jorge Martínez “Tito” (Q.E.P.D.)

Falleció en ciudad el día 13 noviembre de 2025.-Sus hijos: JORGE Y CARMEN, JUAN Y PILAR. -Sus nietos: JULIO, JUAN MANUEL, MILAGROS, SANTIAGO, VALENTÍN, SALVADOR, LORENZO Y MAFALDA. – Su hermana: HILDA MARTÍNEZ, Sus hermanos políticos: ESTHER Y ÁNGEL. Sus sobrinos y demás familiares participan de su fallecimiento y sus restos serán cremados el lunes 17 a las 08,30 horas. “SE AGRADECE UNA ORACIÓN POR SU ETERNO DESCANSO” ATENCIÓN: PREVISIÓN CASA CEVEY S.R.L ALBERDI 563.
