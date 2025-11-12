Más de 22 mil estudiantes entrerrianos realizan la prueba Aprender 2025

Este miércoles se lleva a cabo en todo el país la evaluación muestral Aprender 2025, destinada a estudiantes de sexto grado del nivel primario. En la provincia, participan 980 escuelas seleccionadas por el Ministerio de Educación de la Nación, en el marco de un operativo que alcanzará a más de 750 mil alumnos en todo el territorio nacional.

La coordinadora de Evaluación e Investigación Educativa del Consejo General de Educación (CGE), Mariana Blanco, detalló que en la provincia «participan más de 22 mil estudiantes, 980 escuelas, 1.609 docentes aplicadores, 57 coordinadores de cabecera y 2 observadores federales.»

Blanco agregó que «actualmente, el equipo de evaluación se encuentra en comunicación con los aplicadores, veedores y coordinadores para reprogramar la aplicación en aquellas escuelas en las que, debido a las inclemencias climáticas, no ha sido posible aplicar hoy, y también estamos atendiendo en simultáneo las consultas que surgen».

Objetivos y metodología de la evaluación

La evaluación es de carácter censal y anónimo, y busca obtener información sobre los aprendizajes de los alumnos en las áreas de Lengua y Matemática. Además, los estudiantes deben responder un cuestionario complementario, diseñado para relevar información sobre las condiciones en que se desarrolla el proceso educativo.

Las preguntas de la prueba se basan en los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) y fueron elaboradas en consenso con las jurisdicciones provinciales, garantizando una mirada federal y representativa de los contenidos. Asimismo, directivos y docentes de los cursos evaluados completarán cuestionarios específicos sobre factores de contexto que pueden incidir en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En comparación con la edición anterior, Aprender 2025 amplía la cantidad de participantes y retoma la evaluación de los estudiantes de sexto grado, luego de que en 2024 el foco estuviera puesto en los alumnos de tercer grado. Los resultados nacionales, que incluirán información desagregada por provincia y nivel socioeconómico, serán presentados durante el próximo año.