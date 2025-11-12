Concepción del Uruguay: Concedieron domiciliaria a albañil acusado por robo de U$D 70.000 a un abogado

El albañil acusado de sustraer 70 mil dólares de una caja fuerte durante una obra en Concepción del Uruguay fue beneficiado con arresto domiciliario. La fiscalía sostiene que actuó primero y luego intervinieron otros tres imputados.
La causa por el robo a un abogado de Concepción del Uruguay, de cuya vivienda fueron sustraídos unos 70.000 dólares y dinero en otras monedas, avanza con nuevas resoluciones judiciales. El principal acusado, Javier Andrés Cubilla, de 55 años, fue beneficiado con prisión domiciliaria bajo supervisión y cuidador, medida que se hizo efectiva este lunes 10 de noviembre.
El caso cuenta con cuatro imputados, tres de los cuales ya habían obtenido libertad bajo reglas de conducta, mientras que Cubilla era el único que continuaba cumpliendo prisión preventiva.
Un hallazgo que derivó en un robo millonario
De acuerdo a la investigación, Cubilla trabajaba como albañil en una vivienda lindante a la del abogado damnificado. Durante una refacción, al desempotrar la mochila del baño, habría encontrado una caja fuerte empotrada en la pared del domicilio vecino, de la cual sustrajo alrededor de 70 mil dólares.
Según la hipótesis fiscal, unos diez días después, otros tres implicados ingresaron al inmueble, momento en que el propietario advirtió la sustracción del dinero. En ese lapso, Cubilla habría adquirido un automóvil y diversos bienes, lo que reforzó las sospechas en su contra.
La posición de la Fiscalía y la defensa
La fiscal María José Labalta sostiene que los tres acusados que actuaron posteriormente lo hicieron a instancias de Cubilla, quien ya habría sustraído el dinero o la mayor parte del botín.
“La teoría de la fiscal es que mi defendido actuó primero y se llevó la mayor parte del dinero, mientras que los otros tres ingresaron después, cuando ya el dinero no estaba”, explicó Camila Zapata, codefensora del principal acusado junto al abogado Daniel Garmendia.
Cubilla solo había trabajado como albañil en la casa lindante y no mantenía relación laboral con el propietario del domicilio robado, por lo que se lo considera el principal sospechoso del hecho.
Prisión domiciliaria y medidas judiciales
En la audiencia de apelación del 31 de octubre, el Tribunal redujo la prisión preventiva a 30 días de arresto domiciliario, dejando sin efecto el uso de tobillera electrónica dispuesto por el juez de Garantías. El beneficio se hizo efectivo una vez que el imputado ofreció domicilio y cuidador.
Los demás imputados
La causa tiene como imputados a cuatro personas:
-Javier Andrés Cubilla (55), principal sospechoso.
-Néstor Riccio (37), representado por la defensora oficial Valeria Irel.
-Gabriel Barral (30), con la defensa del doctor Ernesto Figún.
-Luis Martínez (41), asistido por el doctor Martínez Piñón.
El expediente continúa en trámite bajo la órbita de la Fiscalía de Concepción del Uruguay, que busca determinar el grado de participación de cada uno en la sustracción del dinero. (03442)