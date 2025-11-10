Quini 6 de más de $22.000.000 en Colón: «Es probable que el ganador sea del barrio», estimó agenciero

Dos apostadores entrerrianos se llevaron 22 millones de pesos cada uno en el sorteo del “Siempre Sale” del Quini 6. Uno de los premios se vendió en la agencia Nº 1147 de Colón. El agenciero Guillermo Bizzotto contó a Elonce cómo recibió la noticia y qué se sabe del ganador.
El sorteo del “Siempre Sale” del Quini 6 dejó dos nuevos millonarios en la provincia de Entre Ríos. Cada uno de los afortunados obtuvo 22 millones de pesos. Uno de los tickets se jugó en la ciudad de Gualeguaychú, mientras que el otro fue vendido en la agencia Nº 1147 de Colón, ubicada en el barrio norte de esa localidad.
Al respecto, el titular de la tómbola de Colón, Guillermo Bizzotto, relató a Elonce cómo se enteró del premio. “Hoy a las 7:30 nos comunicó el IAFAS que en nuestra agencia se había vendido uno de los premios del Siempre Sale del Quini 6”, explicó.
El agenciero comentó que aún no lograron identificar al apostador. “Todavía no hemos podido comunicarnos con todos los clientes, porque desde que abrimos hay un corte de electricidad en toda la zona de la agencia, así que están complicadas las comunicaciones”, señaló. De todas formas, expresó confianza en que el ganador “va a aparecer entre hoy y mañana”.
Bizzotto indicó que en su local “muchos clientes dejan las boletas fijas”, una costumbre que se mantiene desde hace años. “Desde que empezó el Quini, hay gente que juega siempre los mismos números. Cuando se agregaron los sorteos de los miércoles, muchos comenzaron a dejar las boletas fijas por miedo a quedarse afuera”, detalló.
Una agencia de barrio con tradición
Consultado sobre el perfil de los apostadores, el responsable de la agencia Nº 1147 contó: “Es una agencia de barrio, con gente que vive cerca o que pasa al salir del trabajo. Muy probablemente, el ganador sea alguien del barrio Norte, en la zona del hospital privado Río Uruguay”.
No es la primera vez que ese punto de venta reparte premios importantes. “Tuvimos otro premio mayor, creo que fue un segundo premio o un Siempre Sale en 2011. En aquella ocasión también le tocó a gente del barrio”, recordó Bizzotto.
Más apuestas después de un premio
El agenciero reconoció que, tras la difusión de un premio, la actividad aumenta. “En las dos o tres semanas siguientes, siempre crece un poco la recaudación. La gente se acerca por curiosidad o para ver si se repite la suerte”, expresó.
También analizó el comportamiento de los jugadores en momentos económicos difíciles. “La mayoría de la gente apuesta el dinerito que le sobra. Es muy poca la que juega lo que no tiene o lo que necesita para otras cosas más esenciales”, aclaró al destacar que, «históricamente, el juego de la boleta va atada al salario».
Cuánto cuesta una boleta del Quini 6
Bizzotto explicó que una jugada completa del Quini 6 cuesta actualmente 2.500 pesos. “Hay personas que hacen más de una apuesta, aunque no son muchas. Pero hay jugadores fieles que mantienen sus números de siempre”, agregó.
Mientras tanto, la expectativa crecía en Colón por conocer la identidad del nuevo millonario. “Sin dudas es alguien de acá cerca, de la zona. Ya aparecerá”, concluyó el agenciero, satisfecho por haber sido parte de la historia de la suerte en Entre Ríos. Elonce