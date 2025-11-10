Quini 6 de más de $22.000.000 en Colón: «Es probable que el ganador sea del barrio», estimó agenciero

Dos apostadores entrerrianos se llevaron 22 millones de pesos cada uno en el sorteo del “Siempre Sale” del Quini 6. Uno de los premios se vendió en la agencia Nº 1147 de Colón. El agenciero Guillermo Bizzotto contó a Elonce cómo recibió la noticia y qué se sabe del ganador.