Falleció el joven entrerriano de 20 años que había sido apuñalado durante una fiesta

Falleció el joven, de 20 años y de apellido Flores, que estaba internado en grave estado tras haber sido apuñalado durante una violenta pelea ocurrida en la madrugada del domingo, en una vivienda del barrio Mosconi Viejo, en Paraná.

Según informó la Policía, el ataque sucedió durante una fiesta donde se habían reunido adolescentes y jóvenes de entre 15 y 20 años. En medio del descontrol, la víctima recibió una puñalada debajo de la axila que le afectó un pulmón, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en el Hospital San Martín. Finalmente, minutos antes del mediodía de este lunes, se confirmó su deceso a causa de las heridas sufridas en el violento ataque.

La causa está en manos de la fiscal Sonia Vives, quien dispuso la intervención del personal de la División Homicidios y de Policía Científica «para establecer la cantidad de personas que participaron en el festejo». Hasta el momento, no se halló el arma homicida.

Al respecto, el subjefe de la División Homicidios, Marcelo Hoffman, explicó a Elonce que el conflicto se habría originado cerca de un domicilio donde se celebraba un cumpleaños. “A pocas cuadras de ese lugar se produjo una gresca con participación de varias personas. Finalmente, resultó herido un joven de 20 años que perdió la vida en el día de la fecha”, confirmó el funcionario policial.

El comisario sostuvo que la principal hipótesis apunta a una pelea entre personas que asistieron a la celebración. “En principio, se trata de una gresca entre algunos intervinientes en la fiesta y, como consecuencia de esa pelea, resultó herido el joven que luego falleció”, afirmó.

Un menor detenido con prisión domiciliaria

Sobre el avance de la causa, Hoffmann confirmó que “hasta el momento hay una persona menor de edad detenida con prisión domiciliaria”. El adolescente tiene 17 años y su identidad no fue revelada por cuestiones legales.

El momento de la detención de un sospechoso por el violento ataque a puñaladas del domingo en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

“Nos reservamos detalles sobre su domicilio, dado que se trata de un hecho reciente y la investigación sigue en curso. Lo que podemos confirmar es que está detenido y a disposición de la Fiscalía de Menores”, indicó el funcionario policial.

Testimonios y cámaras de seguridad

El jefe policial mencionó que los investigadores cuentan con testimonios y material fílmico. “Hay aportes de testigos y registros de cámaras de seguridad que están siendo analizados. Eso permitirá determinar cuántas personas participaron efectivamente”, expresó.

Según los primeros indicios, en la gresca habrían intervenido varios jóvenes, algunos de ellos menores de edad. “Estamos tratando de establecer la participación de cada uno de los intervinientes”, agregó Hoffmann.

Prevención en fiestas barriales

El funcionario también se refirió a otros episodios recientes de violencia en barrios populares de Paraná. “Se está realizando una prevención más profunda en eventos festivos o reuniones domiciliarias. Hay que tener en cuenta que en muchos casos participan menores y adultos que autorizan las fiestas; por eso se trabaja en concientizar a los padres sobre la responsabilidad que implica”, señaló. (Elonce)