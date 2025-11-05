Semana inestable en Entre Ríos: ¿cuándo vuelven las lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que habrá buenas condiciones climáticas en la provincia este miércoles. Después de las lluvias y tormentas de este martes y un suave descenso de temperaturas se anuncia que las máximas no superarán los 26 grados.

Se anticipan posibles lluvias para la tarde noche del jueves y la jornada del viernes. Para el fin de semana, según el pronóstico extendido, no hay anuncio de precipitaciones.

Así estará el clima este miércoles

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 16 grados de mínima y 26 grados de máxima. En la capital y zonas aledañas se anuncia que el cielo estará parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican 15 grados de mínima y 26 grados de máxima. En estas localidades también se espera un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 15 grados de mínima y 24 grados de máxima. En el sur de la provincia se anuncia cielo parcialmente nublado.