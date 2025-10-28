Frigerio encabezó una nueva reunión de gabinete con eje en la seguridad y la salud pública

Del encuentro que se realizó en el Salón de los Gobernadores participaron la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo provincial.

Al término de la reunión, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, brindó detalles sobre los principales ejes tratados y calificó el encuentro como «muy productivo, con un abordaje integral de las distintas áreas del Estado».

«Se puso en valor la entrega de 1.300 chalecos antibala para nuestras fuerzas policiales, algo que fue muy bien recibido por los agentes y por la ciudadanía en general», destacó Troncoso.

Durante la reunión se analizó el avance de los expedientes de obras de infraestructura en tres hospitales provinciales, entre ellos el San Roque y el San Martín de Paraná. También se abordó sobre el proceso para la cesión total del Hospital de La Baxada por parte del PAMI a la provincia que está en la etapa final. «Necesitamos esa sesión íntegra para poder intervenir en el hospital y realizar las mejoras edilicias necesarias», explicó el ministro.

También se evaluó la modernización del sistema de ambulancias, con la posibilidad de incorporar dispositivos de geolocalización para optimizar la respuesta ante emergencias.

Refuerzo de la seguridad en los barrios

En materia de seguridad ciudadana, Troncoso señaló que se continúa trabajando intensamente en el barrio Macarone, donde desde el inicio de la gestión se ha fortalecido la presencia policial para prevenir hechos de vandalismo, accidentes y situaciones de riesgo.

«La intervención constante de la policía en la zona ha permitido mejorar las condiciones de seguridad y reforzar la confianza de los vecinos», remarcó el funcionario.