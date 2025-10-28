Concepción del Uruguay: Detienen a joven con arma de fuego y cocaína en su poder

Según pudo saber Génesis24, un operativo de rutina de la Comisaría Tercera, resultó en la aprehensión de un joven de 19 años por tenencia ilegal de arma de fuego y estupefacientes.

El procedimiento se inició a las 11:15 horas, cuando personal policial de la Comisaría Tercera procedió a identificar a un masculino que circulaba en una motocicleta en el cruce de Balbín y Juan Marco.

El identificado un individuo de 19 años. Al realizar el palpado preventivo, los efectivos hallaron entre sus prendas un revólver calibre .22 largo, marca Tala, cargado con seis cartuchos. El arma fue secuestrada de inmediato con la presencia de testigos civiles y personal de Policía Científica.

Secuestro de Cocaína en la Motocicleta

Posteriormente, al inspeccionar la motocicleta en la que se movilizaba (una Guerrero Trip 110 cc, sin dominio colocado), se realizó un hallazgo adicional: en la baulera se encontró un envoltorio encintado con dos «piedras blancas» de apariencia similar a cocaína.

Se convocó a la División Toxicología, cuyo personal realizó la prueba de campo, arrojando resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un pesaje total de 56 gramos.

El procedimiento culminó con el secuestro del arma, los estupefacientes y el motovehículo. El joven quedó detenido a disposición de la autoridad judicial competente, bajo la carátula de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego y Tenencia de Estupefacientes.

Comparte esto: Twitter

Facebook

