Una niña de dos años cayó a una pileta y lucha por su vida

Una niña de dos años se encuentra internada en estado crítico en el hospital materno infantil San Roque de Paraná, tras haber caído a una pileta de natación en una vivienda de fin de semana ubicada en la zona de Bajada Grande. Según pudo saber Elonce, presenta daño cerebral y está con asistencia respiratoria.
La pequeña se encontraba jugando junto a otros niños cuando, por causas que aún se investigan, ingresó a una casa que en ese momento estaba deshabitada y donde había una pileta de fibra de vidrio.
En circunstancias que se tratan de establecer, la niña cayó al agua y permaneció varios minutos sumergida, hasta que otro niño que la acompañaba advirtió la situación y dio aviso a los adultos.
El accidente ocurrió este domingo, alrededor de las 19 horas, en inmediaciones de calle Baxada del Paraná y camino costero, en Bajada Grande.
Maniobras de rescate y traslado
Cuando fue retirada de la piscina, la menor ya presentaba signos de asfixia por inmersión. Según los testigos, se encontraba “morada y sin reacción”.
Su madre acudió rápidamente al lugar y trasladó a la niña al Centro Regional de Referencia Dr. Gerardo Domagk, donde recibió las primeras maniobras de reanimación.
Debido a la gravedad del cuadro, la pequeña fue derivada al hospital San Roque, donde los profesionales continuaron con la atención de urgencia.
Elonce pudo confirmar que los equipos de salud realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos hasta lograr que la niña recuperara signos vitales.
Estado de salud e investigación
De acuerdo con la información obtenida por Elonce, la menor permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva, en estado crítico, con daño cerebral y asistencia mecánica respiratoria.
La Fiscalía de Delitos Complejos interviene en la causa para investigar las circunstancias del accidente y determinar cómo la niña accedió a la vivienda y cayó al interior de la pileta. Elonce