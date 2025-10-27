La Alianza LLA suma cinco legisladores y Fuerza Entre Ríos lleva tres: los entrerrianos que llegan al Congreso

La Alianza liderada por Rogelio Frigerio, logró un amplio triunfo en Entre Ríos y obtuvo tres diputados nacionales y dos senadores. Mientras que Fuerza Entre Ríos, aporta dos legisladores a la cámara baja y uno al Senado. Los nombres de los electos.
Los resultados oficiales en la provincia de Entre Ríos, arrojaron que la Alianza La Libertad Avanza, encabezada por el Gobernador, Rogelio Frigerio, se impuso por amplio margen en las elecciones legislativas y superó por más de 16 puntos a Fuerza Entre Ríos.
Con un padrón electoral compuesto por 1.155.693 de votantes, se eligieron los legisladores que renovarán cinco cargos de diputados nacionales y también los tres legisladores que ocuparán lugares en el Senado de la Nación.
Según pudo saber Elonce, casi el 71 por ciento de los entrerrianos, emitió su voto, para alguna de las siete listas que conformaron por primera vez, la Boleta Única de Papel en Entre Ríos.
Los que van al Congreso nacional
Con el 99,65 por ciento de los votos escrutados en todo el territorio provincial, la Alianza La Libertad Avanza obtuvo más del 52% de los sufragios en ambas categorías (Senado y Diputados) y se impuso sobre Fuerza Entre Ríos, que alcanzó el 35%, según los datos oficiales dados a conocer este domingo, en que se llevaron a cabo las elecciones legislativas.
De esta manera, la Alianza La Libertad Avanza, obtuvo tres de las cinco bancas en disputa en el en la cámara baja del Congreso nacional, que serán ocupadas Andrés Laumann, Alicia Fregonese y Darío Schneider, como diputados por Entre Ríos.
Por su parte, Fuerza Entre Ríos obtuvo los dos escaños restantes, en los que se desempeñarán Guillermo Michel y María Laura Marclay.
En cuanto a la Cámara Alta, con más del 52% de los votos obtenidos, la Alianza La Libertad Avanza suma dos escaños en el Senado de la Nación. Así, la Alianza La Libertad Avanza llevará a Joaquín Alberto Benegas Lynch y Romina María Almeida.
En segundo lugar, se ubicó Fuerza Entre Ríos con más del 35%, para conquistar una banca, que obtendrá el ex intendente de Paraná, Adán Humberto Bahl.
SENADO
Escrutado el 99,62% de las mesas, los resultados son los siguientes:
-Ahora 503: 3,65 % (27.818 votos)
-Alianza La Libertad Avanza: 52,47 % (399.992 votos)
-Fuerza Entre Ríos: 35,66 % (271.818 votos)
-Movimiento al Socialismo: 1,30 % (9.949 votos)
-Nueva Izquierda: 1,89 % (14.461 votos)
-Entrerrianos Unidos: 3,18 % (24.314 votos)
-Unión Popular Federal: 1,81 % (13.872 votos)
DIPUTADOS
Escrutado el 99,65% de las mesas, los resultados son los siguientes:
-Ahora 503: 3,56 % (25.296 votos)
-Alianza La Libertad Avanza: 52,93% (375.525 votos)
-Fuerza Entre Ríos: 34,37 % (243.884 votos)
-Movimiento al Socialismo: 1,18 % (8.385 votos)
-Nueva Izquierda: 2,51 % (17.826 votos)
-Entrerrianos Unidos: 3,65 % (25.923 votos)
-Unión Popular Federal: 1,77 % (12.564 votos)
Triunfo en casi todos los departamentos
Con los datos oficiales dados a conocer esta noche, Elonce pudo conocer que la Alianza liderada por el Gobernador Frigerio, obtuvo el mayor caudal de votos en Entre Ríos y logró triunfos en 14 de los 17 departamentos del territorio entrerriano en la categoría Senadores, mientras que, en Diputados, se adjudicó victorias en 15 de ellos.
Diputados: la Alianza La Libertad Avanza ganó en Colón, Concordia, Federación, San Salvador, Gualeguaychú, Uruguay, Villaguay, Gualeguay, Tala, Victoria, Nogoyá, Paraná, La Paz y, Diamante,
Mientras que el Fuerza Entre Ríos obtuvo una victoria en Feliciano e Islas.
Senadores: la Alianza La Libertad Avanza ganó en Colón, Concordia, Federación, San Salvador, Gualeguaychú, Uruguay, Villaguay, Gualeguay, Tala, Victoria, Nogoyá, Paraná, La Paz y, Diamante,
Mientras que el Fuerza Entre Ríos obtuvo una victoria en Feliciano, Federal e Islas.
