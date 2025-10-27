Dpto. Colón: Tras allanamiento, secuestran moto recientemente robada

Según supo Génesis24, ayer personal de la Comisaría San José, dependiente de la Jefatura Departamental Colón, tomó intervención a raíz de la denuncia por el Robo de un Motovehículo marca Honda Biz, sustraído durante la madrugada desde la vereda del Jockey Club de esa ciudad.

A partir de las tareas investigativas realizadas, se reunieron elementos de interés que permitieron solicitar y obtener del Juzgado de Garantías de Colón un Oficio de Allanamiento y Requisa Domiciliaria para una vivienda ubicada en Calle 2 de Abril de esa localidad.

El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde de ayer, donde se localizaron partes plásticas pertenecientes a distintos motovehículos, entre ellas guardabarros, cubrepiernas, porta velocímetro, una pata de cambio, un espejo y un motor marca Kikai, el cual, al ser verificado, no presentaba impedimentos. Por disposición de la Unidad Fiscal en turno, se documentaron los elementos secuestrados y se procedió a la correcta identificación del morador.

Continuando con las averiguaciones, y mediante tareas de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, se estableció que el Motovehículo o partes del mismo habían sido vendidos a un vecino de Barrio El Brillante.

Tras entrevistar a esta persona, en el lugar se localizó un motor marca Honda, que tras su verificación se determinó que correspondía al rodado sustraído, motivo por el cual se procedió a su formal Secuestro.

Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Colón, con intervención de las áreas investigativas correspondientes.

Comparte esto: Twitter

Facebook

