Resultados oficiales y recuento de votos: La Alianza liderada por Frigerio triunfa en Entre Ríos

La difusión oficial de los resultados de las elecciones legislativas corrobora que la alianza encabezada por Frigerio, obtiene el mayor caudal de votos. En tanto, Fuerza Entre Ríos se posiciona en segundo lugar. Los resultados, minuto a minuto.
Los resultados comenzaron a conocerse a las 21.30, y con el 94,09% de las mesas escrutadas, los resultados oficiales en la provincia de Entre Ríos, arrojan que Alianza La Libertad Avanza, encabezada por el Gobernador, Rogelio Frigerio, se impone en las elecciones legislativas y toma ventaja sobre Fuerza Entre Ríos.
Escrutado el % de las mesas, los resultados son los siguientes:
SENADO
-Ahora 503: 3,67 %
-Alianza La Libertad Avanza: 52,43 %
-Fuerza Entre Ríos: 35,69 %
-Movimiento al Socialismo: 1,30 %
-Nueva Izquierda: 1,89 %
-Entrerrianos Unidos: 3,19 %
-Unión Popular Federal: 1,81 %
DIPUTADOS
-Ahora 503: 3,60 %
-Alianza La Libertad Avanza: 52,93%
-Fuerza Entre Ríos: 34,36 %
-Movimiento al Socialismo: 1,18 %
-Nueva Izquierda: 2,50 %
-Entrerrianos Unidos: 3,64 %
-Unión Popular Federal: 1,76 %
RESULTADOS DPTO. URUGUAY
CASEROS – ENTRE RÍOS
ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA – SENADORES 1.212 – DIPUTADOS 1.149
FUERZA ENTRE RÍOS – SENADORES 375 – DIPUTADOS 333
PARTIDO SOCIALISTA – SENADORES 42 – DIPUTADOS 50
AHORA 503 – SENADORES 28 – DIPUTADOS 24
UNIÓN POPULAR FEDERAL – SENADORES 33 – DIPUTADOS 35
NUEVAS IZQUIERDA – SENADORES 32 – DIPUTADOS 33
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO – SENADORES 44 – DIPUTADOS 21
PRONUNCIAMIENTO
ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA – SENADORES 541 – DIPUTADOS 527
FUERZA ENTRE RÍOS – SENADORES 374 – DIPUTADOS 336
COMUNA TALA
ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA – SENADORES 239 – DIPUTADOS 222
FUERZA ENTRE RÍOS – SENADORES 73 – DIPUTADOS 67
SAN JUSTO
LA LIBERTAD AVANZA SENADORES 610 – DIPUTADOS 554
FUERZA ENTRE RIOS – SENADORES 578 – DIPUTADOS 509
HERRERA:
LA LIBERTAD AVANZA SENADORES 683 – DIPUTADOS 641
FUERZA ENTRE RIOS – SENADORES 360 – DIPUTADOS 323
ELONCE – CHANITO BARRAGAN